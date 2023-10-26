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Dünya

Kenyalılar, İngiltere'den eski liderlerinin kafatasının iadesini istedi

Kenya'daki Nandi topluluğu, sömürge yönetimine karşı direnen ve 1905'te suikastle öldürülen liderleri Kapitale Arap Samoei'nin kafatasının İngiltere'den iadesini talep etti.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 19:23 - Güncelleme:
Kenyalılar, İngiltere'den eski liderlerinin kafatasının iadesini istedi
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The Daily Nation gazetesinin haberine göre, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ekim ayı sonunda Kenya'ya yapacağı ziyaret öncesi Nandi kabilesi liderleri, direnişçi Samoei'nin kafatasını ve çalınan kültürel eşyaların geri getirilmesi çağrısı yaptı.

Uzun yıllardır sömürge döneminde işlenen suçlar için tazminat talep eden Nandi liderleri, eski öncülerine onurlu bir cenaze töreni yapmak istediklerini açıkladı.

Kafatasının İngiltere'de bir müze koleksiyonunda tutulduğu tahmin edilen Samoei, sömürgecilere karşı büyük bir direniş sergilemişti.

Nandilerin hem ruhani hem de askeri lideri olan Samoei, İngilizler tarafından barış anlaşması yapılması vaadiyle kandırılarak suikast sonucu 1905'te öldürülmüş ve başı İngiltere'ye götürülmüştü.

Ulusal kahraman olarak görülen Samoei'nin ailesinden pek çok kişi sömürge döneminde yıllarca hapiste tutulmuştu.

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