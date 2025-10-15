İSTANBUL 20°C / 14°C
  • Kenya'nın eski başbakanı öldü! Halk sokaklara döküldü
Dünya

Kenya'nın eski başbakanı öldü! Halk sokaklara döküldü

Kenya'nın eski Başbakanı ve muhalefet lideri Raila Odinga, 80 yaşında hayatını kaybetti.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 17:31
Kenya'nın eski başbakanı öldü! Halk sokaklara döküldü
Hint gazetesi Mathrubhumi'nin haberine göre Odinga, Hindistan'ın güneyindeki Kochi kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Odinga, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

On yıllardır Kenya siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Odinga, beş kez cumhurbaşkanı seçimlerine katıldı ancak hiçbirinde başarı elde edemedi.

Odinga, Kenya'da 1991 yılında çok partili demokrasinin kabul edilmesinde ve 2010 yılında yeni anayasanın hazırlanmasında önemli rol oynamıştı.

Demokrasi ve reform savunucusu olarak bilinen Odinga, 2007'deki tartışmalı seçimlerin ardından ülke çapında protestolara öncülük etmişti.

Kenya'nın ilk başkan yardımcısı Jaramogi Oginga Odinga'nın oğlu olan Raila Odinga, ölümüne kadar Doğu Afrika siyasetinde etkili bir figür olarak kalmaya devam etti.

KENYALILAR, HAYATINI KAYBEDEN ESKİ BAŞBAKAN RAİLA ODİNGA İÇİN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Çok sayıda kişi, ülke siyasetinde önemli bir figür olan Odinga'nın ölümünün ardından anma gösterisi düzenledi.

