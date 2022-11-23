Kenya'ya Ukrayna'dan 25 bin ton buğday desteği

Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı Rigathi Gachagua, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan gönderilen 25 bin ton buğdayı teslim aldıklarını belirtti.

Ülkesindeki kuraklığın etkisini sürdürdüğüne dikkati çeken Gachagua, teslim alınan buğdayın gıda sorunu yaşayan bölgelere dağıtılacağını kaydetti.

Gachagua, "Bizim kaynaklarımız iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için yeterli değil. Kuraklığın etkilerini en aza indirmek için yardım talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlere göre, Kenya'da en az 4,35 milyon kişi gıda sorunu yaşıyor, yaklaşık 5 milyon kişi ise kuraklık nedeniyle yeterli temiz suya ulaşamıyor.

Doğu Afrika'da Kenya'nın yanı sıra Somali ve Etiyopya kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında. Üç ülkede en az 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkilendi.



