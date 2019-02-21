Kerç Boğazı'nda yanan gemiler 1 ay sonra söndürüldü
Kerç Boğazı'nda 1 ay önce başlayan, Türk ve Hindistanlı denizcilerin ölümüne yol açan gemi yangını söndürüldü.
- İHA
Kerç Boğazı'nda 21 Ocak günü Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında 4'ü Türk 14 kişi hayatını kaybetti.
Yaşanan trajedide bazı denizcilerin cesetlerine ulaşılamazken, yangın söndürme çalışmalarının aksadığı, ceset arama faaliyetlerinin de sonlandırıldığı duyuruldu.
Gemilerde çıkan yangını söndürmek için Rus acil yardım ekipleri tarafından 1 ayı aşkın süredir yapılan çalışma ancak sonuç verdi. Yapılan açıklamada yangının çıktığı 21 Ocak tarihinden beri yoğun bir kurtarma ve söndürme çalışmalarının gerçekleştirildiği, patlama ve kötü hava koşulları nedeniyle faaliyetlere ara verilse de günümüze kadar çalışmaların sürdürüldüğü ve bugün sabah itibariyle yangının tamamen söndürüldüğü açıklandı.
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