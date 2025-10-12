İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım çalışmaları hızlandı.

Bu sabah İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) sınır kapısını açmasıyla birlikte yardım taşıyan onlarca tır Gazze'ye giriş yaptı.

Suudi Arabistan'ın El Hadat haber ajansına göre uluslararası kuruluşlar ve Arap ülkelerinden gönderilen yaklaşık 400 TIR da Refah Sınır Kapısı'nda bekliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail hükümetinin ateşkes anlaşmasını onayından hemen sonra Gazze'ye tüm insani yardımların girişine ve serbestçe dağıtılmasına izin verilmesi, bu uygulamanın, 19 Ocak 2025 tarihli kararda belirlendiği şekilde, günde 600 yardım TIR'ı standardına dayanması öngörülüyordu.