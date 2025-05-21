Kerkük il meclisindeki iki Arap üye yerel yönetimden çekildi

Yerey yönetimde yer alan Kerkük İl Meclisi Takaddum Koalisyonu Üyesi Raad el-Salih ve Uruba Koalisyonu Üyesi Zahir Asi, Kerkük valilik binasında basın toplantısı düzenledi.

Basına açıklamada bulunan Salih, yerel yönetimin taraflar arasında yapılan siyasi anlaşmalara göre kurulduğunu ancak aradan yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen kendilerine verilen hiçbir sözün tutulmadığını söyledi.

Salih, yıllar önce Kerkük'te siyasi Kürt partilerine ait Asayiş güvenlik güçleri ve peşmerge tarafından alıkonulan binlerce Kerküklü Arap vatandaşın serbest bırakılacağına ilişkin verilen sözlerin yerine getirilmediğini dile getirdi.

Kerkük halkına hizmet etmek için bu yönetime katıldıklarına dikkati çeken Salih, "hizmet vermek ve kentin sorunlarını çözmek noktasında hiçbir girişimde bulunmayan" yerel yönetimden çekilme kararı aldıklarını yineledi.

Uruba Koalisyonu Üyesi Zahir Asi de, alıkonulan Kerkük vatandaşlarının serbest bırakılması için yerel yönetime katıldıklarını ancak bu dosyada da hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ve hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.



- NE OLMUŞTU?

Kerkük Vilayet Meclisinin, 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3 Arap ve 1 Hristiyan üyesi 10 Ağustos 2024'te Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliğine, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleri ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), söz konusu toplantının yasal olmadığını ifade ederek, iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Türkmen ve Arapların itirazlarına rağmen Rebvar Taha'ya kendisini Kerkük Valisi olarak atayan Cumhuriyet Kararnamesini teslim etmişti.

Taha, itirazlara rağmen Kerkük Valiliğine giderek görevine başladığını duyurmuştu.

