Kerkük Kaymakamı Yayçılı serbest bırakıldı

Kerkük Kaymakamlığı Basın Sorumlusu Ümit Kerküklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü tutuklanan Yayçılı'nın serbest bırakıldığını söyledi.

Kerküklü ayrıca, Kerkük Kaymakamı Yayçılı'nın serbest bırakılmasının ardından işinin başına döndüğünü ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı'nın tutuklanmasına tepki göstermişti.

Salih, Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu'na bağlı Kerkük İnceleme Ofisinin Yayçılı hakkında Kerkük'teki "yasa dışı yerleşim sorununa göz yumduğu" suçlamasıyla yakalama kararı çıkardığına işaret ederek, ancak yasa dışı yerleşim sorununun 2003'e kadar dayandığını ve farklı suretlerle uygulandığını belirtmiş, siyasi durum böylesine karmaşık ve farklı ajandalar varken Kaymakamın tek başına bunu durduracak bir gücü olmadığını ifade etmişti.

Irak Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu'na bağlı Özel Kuvvetler, alınan yargı kararı doğrultusunda, pazar günü Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı'yı tutuklamıştı. Yayçılı'nın, hakkındaki "yolsuzluk dosyaları" nedeniyle tutuklandığı belirtilmişti.