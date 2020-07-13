IHA 13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:55 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:56

Kerkük Valisi ve Kriz Masası Başkanı Rakan Said, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında tıbbi yardımlar için Türkiye’ye teşekkür etti. Vali Sait, Kerkük’teki vatandaşların sağlığı, gönderilen tıbbi yardım ve sağlanan destek için Dışişleri Bakanlığına teşekkür ve şükran mesajı gönderdi.

Öte yandan Temmuz ayı başında Covid-19 ile mücadelede destek amacıyla Türkiye’den Kerkük’e çok sayıda maske, solunum cihazı, koruyucu tulum ve diğer tıbbi malzemelerin yer aldığı yardım uçağı gönderilmişti.