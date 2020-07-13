İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2020 Pazartesi / 22 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8677
  • EURO
    7,798
  • ALTIN
    400.065
  • BIST100
    117824
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kerkük Valisi'nden Türkiye'ye 'Kovid-19' teşekkürü
Dünya

Kerkük Valisi'nden Türkiye'ye 'Kovid-19' teşekkürü

Kerkük Valisi Rakan Said, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kerkük'e gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.

IHA13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:55 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:56
ABONE OL

Kerkük Valisi ve Kriz Masası Başkanı Rakan Said, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında tıbbi yardımlar için Türkiye’ye teşekkür etti. Vali Sait, Kerkük’teki vatandaşların sağlığı, gönderilen tıbbi yardım ve sağlanan destek için Dışişleri Bakanlığına teşekkür ve şükran mesajı gönderdi.

Öte yandan Temmuz ayı başında Covid-19 ile mücadelede destek amacıyla Türkiye’den Kerkük’e çok sayıda maske, solunum cihazı, koruyucu tulum ve diğer tıbbi malzemelerin yer aldığı yardım uçağı gönderilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.