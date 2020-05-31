AA 31 Mayıs 2020 Pazar 17:13 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 17:13

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, Ramazan Bayramı sonrası hazırlıkları yapılan ve bugün başlatılan operasyonda, kentin güneyindeki Çay Vadisi yakınlarında DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiklerini aktardı.

Harbiye, operasyonlarda 7 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü de açıkladı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon gücüne bağlı hava kuvvetlerinin de operasyona havadan destek sağladığı bilgisini veren Saad Harbiye, operasyonun devam ettiğini ifade etti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen terör örgütünün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.