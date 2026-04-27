  • Kerkük'te bir günlük yas ilan edildi! Yardımlarına Türkiye koştu
Dünya

Kerkük'te bir günlük yas ilan edildi! Yardımlarına Türkiye koştu

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammet Seman Ağa, Kerkük'te 38 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralananların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını bildirdi. Vali Ağa, kaza nedeniyle Kerkük'te bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 07:36
Ağa, basına yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Azadi semtinde seyir halindeki bir tırın freninin arızalanması sonucu 37 araca çarptığını belirtti.

Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 23 kişinin yaralandığını aktaran Ağa, ağır yaralıların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını söyledi.

Vali Ağa, kaza nedeniyle Kerkük'te bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Ağa, benzer kazaların önüne geçilmesi amacıyla uzun araçların 08.00-24.00 saatleri arasında kent merkezine girişinin yasaklandığını kaydetti.

