  • Kerkük'te çifte gurur! Hem ITC'nin 31. yılı hem de 100 yıl sonra Türkmen vali
Kerkük'te çifte gurur! Hem ITC'nin 31. yılı hem de 100 yıl sonra Türkmen vali

Irak Türkmen Cephesi (ITC), kuruluşunun 31. yıl dönümünü Kerkük'te düzenlenen görkemli bir törenle kutladı. Kerkük'ün 100 yıl aradan sonra seçilen ilk Türkmen Valisi ve ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, törende yaptığı konuşmada Türkmenlerin Irak'ın toprak bütünlüğünün teminatı olduğunu vurguladı. Kerkük'e adaletin Türkmen eliyle geleceğini belirten Ağa, 'dönüşümlü valilik' sisteminin Irak genelinde uygulanması çağrısında bulundu.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 13:47
Kerkük'teki bir toplantı salonunda gerçekleştirilen törene aynı zamanda Kerkük Valisi olan ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa ve ITC Kerkük milletvekilleriyle çok sayıda yerel yetkili katıldı.

Ağa, burada yaptığı konuşmada, "ITC, kuruluşundan bu yana Irak'ın toprak bütünlüğü ve Türkmen haklarının en büyük savunucusu olma ilkesinden taviz vermedi." dedi.

ITC'nin tam 31 yıldır ilkesi, çizgisi ve izlediği politikaya ilk günkü gibi bağlı kaldığını vurgulayan Ağa, bu durumu daima sürdüreceklerini dile getirdi.

Kuruluşundan itibaren ITC'nin bir siyasi partiden öte olduğunu aktaran Ağa, Irak'taki tüm Türkmenleri tek çatı altında toplayan siyasi kuruluş olduklarına dikkati çekti.

- KERKÜK'TE 100 YIL SONRA BİR TÜRKMEN VALİ OLDU

Kerkük Valiliğine bir Türkmen'in yaklaşık 100 yıl sonra seçilmesine rağmen mutlu olduklarını aktaran Ağa, "Bu geç kalınmış bir hak oldu ama mutluyuz. Kerkük'e iyi yönetmeyi, hizmeti ve adaleti Türkmenler getirecek." Türkmenlere de bu yakışır." dedi.

Irak'ın tüm bileşenleriyle bütün ve güçlü bir ülke olacağına inandıklarını dile getiren Ağa, Türkmenlerin Saddam sonrası 2003'ten bu yana Kerkük'te tüm bileşenlerin yerel idarede yer alacağı dönüşümlü vali sistemini istediklerini hatırlattı.

Ağa, dönüşümlü vali sistemi yönetim modelinin sadece Kerkük'te değil Irak'ın çeşitli kentlerinde de uygulanmasını istedi.

Irak'ta tarih boyunca güzel izler bırakan Türkmenlerin Kerkük'te de bunu gerçekleştireceklerini ifade eden Ağa, Kerkük'e istikrar, barış ve huzuru getireceklerini söyledi.

Irak Türkmenlerinin en büyük siyasi hareketi "Irak Türkmen Cephesi", 24 Nisan 1995'te Erbil kentinde kurulmuştu.

