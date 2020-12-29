Kerkük'te DEAŞ'a yönelik operasyon

AA 29 Aralık 2020 Salı 21:06 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 21:06

Irak'ın Kerkük kentinde federal polisin terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Federal polis gücünden yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyindeki Havice ilçesi kırsalında DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.



Operasyonda teröristlere ait çok sayıda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemelerinin ele geçirildiği kaydedildi.



Havice'ye bağlı Ariş, Ariş 2, Aşağı Ariş ve Mahuz köylerinde 2 uçaksavar, 7 tanksavar, 4 el yapımı patlayıcı ve 4 TNT patlayıcısı ele geçirildiği aktarılırken, operasyonun bir gün daha süreceği bildirildi.



Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.