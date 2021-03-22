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Dünya

Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 terörist yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 terörist yakalandı ve terör eylemi için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 10:22 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:23
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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisin bir ihbarı değerlendirerek kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir adrese baskın düzenlediğini söyledi.

Operasyonun düzenlendiği adreste 4 DEAŞ mensubunun yakalandığını aktaran Nuri, terör öylemi için kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini ifade etti.

Nuri, yapılan ilk resmi işlemlerin ardından terör mensuplarının mahkemeye sevk edildiklerini belirtti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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