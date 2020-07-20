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Dünya

Kerkük'te İran destekli Bedir Tugayları binasına bombalı saldırı düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde İran'a yakın Bedir Tugayları binasına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralandı.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:58 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:58
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Kerkük polis yetkilisi Necdet Vendavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bedir Tugayları Kerkük bürosuna bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Vindavi, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce binanın önündeki kaldırıma bir poşet içinde bırakılan bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını ifade etti.

Saldırıda olay anında yoldan geçen bir sivilin yaralandığını aktaran Vindavi, ayrıca bombanın büroda hasara yol açtığını kaydetti.

Vindavi, emniyet güçlerinin saldırının düzenlendiği bölgede geniş çaplı inceleme başlattığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını sözlerine ekledi.


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