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Dünya

Kerkük'te koronavirüs tespit edilen semt, karantinaya alındı

Irak'ın Kerkük kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen semt, karantina altına alındı.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba16:04 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 16:13
Kerkük Valisi Rakan Said, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un görüldüğü Vihda semtinin karantina altına alındığını söyledi.

Said, Kerkük Sağlık ve Sivil Savunma müdürlükleri tarafından oluşturulan ekiplerin Vihda semtindeki ev, sokak ve caddelerde titiz bir tıbbi temizlik çalışması başlattığını aktardı.

Sağlık ekiplerinin kesintisiz şekilde semt sakinlerini sağlık kontrolü ve muayeneden geçirdiğine dikkati çeken Said, hastalık belirtileri görülen vatandaşların acilen en yakın sağlık ocağına kaldırılacağını ifade etti.

Irak'ta 24 Şubat'ta ilk kez Necef kentinde İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı dün de Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurmuştu.

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