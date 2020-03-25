Kerkük'te koronavirüs vakası görülen kasaba karantinaya alındı

AA 25 Mart 2020 Çarşamba 18:04 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 18:06

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, 70 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Tazehurmatu kasabasının karantina altına alındığı belirtildi.

Tüm giriş ve çıkışların yasaklandığı kasabada sağlık ekiplerinin kesintisiz şekilde vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdiği kaydedilen açıklamada, hastalık belirtileri görülen vatandaşların vakit kaybetmeden sağlık merkezlerine sevk edilecekleri aktarıldı.

Kerkük'ün Tazuhurmatu kasabasında bugün 70 yaşındaki bir kadının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede ölenlerin sayısı 28, vaka sayısı ise 316'ya yükselmişti.

Ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı, eğitime ara verilmesi, kahvehaneler, piknik alanı, sinema ile mescitler gibi kamuya açık alanların kapatılması ve uçuşların durdurulması gibi bir dizi önlem alınmıştı.