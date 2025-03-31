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Dünya

Kerkük'te vatandaşlar camileri doldurdu

Irak'ın Kerkük kentinde, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
Kerkük'te vatandaşlar camileri doldurdu
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Ülkenin barış ve huzuru için dua eden vatandaşlar namazdan sonra bayramlaştı.

Kerkük kent merkezindeki Musalla semtinde bulunan Avcı Camisi imam hatibi Adil Mahmud, tüm İslam aleminin ramazan bayramını kutlayarak, tüm Müslüman ülkelerinin barış ve huzur içinde yaşamasının en büyük temennileri olduğunu söyledi.

Avcı Camisi'nde bayram namazını kılan vatandaşlar da tüm dünyanın bir an önce terör ve terör örgütlerinden kurtulması ve insanların artık rahat bir nefes alması için dua etti.

Namazın ardından vatandaşlar cami avlusu ve çıkışında birbirleriyle tokalaşarak bayramlaştı.

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