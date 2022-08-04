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Dünya

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 4 terörist yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonda 4 teröristin yakalandığı bildirildi.

AA4 Ağustos 2022 Perşembe 20:30 - Güncelleme:
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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Havice kenti kırsalında DEAŞ mensuplarına operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında kentin güneyindeki Zap nahiyesi yakınlarında, 4 teröristin gözaltına alındığı ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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