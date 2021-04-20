İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2021 Salı / 8 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1114
  • EURO
    9,7788
  • ALTIN
    461.114
  • BIST100
    1370.21
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Buda'ya kendini adayan keşiş, giyotinle kafasını kesti
Dünya

Buda'ya kendini adayan keşiş, giyotinle kafasını kesti

Tayland'da Thammakorn Wangpreecha adlı keşiş Buda'ya kendini adamak için giyotinle kafasını kesti.

DHA20 Nisan 2021 Salı 12:25 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 12:25
ABONE OL

Tayland'da 68 yaşındaki Budist keşiş Thammakorn Wangpreecha Buda'ya kendini adamak için giyotinle kafasını kesti. Olay Nong Bua Lamphu bölgesinde bulunan Wat Phu Hin tapınağında gerçekleşti.

Thammakorn Wangpreecha'nın 'daha yüksek ruhani bir varlık' olarak reenkarne olmak için kafasını kestiği ifade edildi. Keşişin cesedinin 15 Nisan'da tapınakta bulunduğu kaydedildi. Keşişin yeğeni Booncherd Boonrod, Wangpreecha'ın cesedini tapınakta bulduğunu ve keşişin ölümüne ilişkin detaylarını bir mermerden yapımı bir levhaya kazıdığını söyledi.

Beş yıldan fazla bir süredir bunu planladığı akıllara durgunluk veren törenin kendisinin öbür dünyada iyi şans getireceğine inandığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.