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Dünya

Keşmir krizi büyüyor! Hindistan, Pakistan'a su akışını kesti

Hint basınına göre Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından Hindistan, Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'ndan Pakistan'a su akışını durdurdu.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 10:05 - Güncelleme:
Keşmir krizi büyüyor! Hindistan, Pakistan'a su akışını kesti
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India Today gazetesinin haberine göre, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından Pakistan ile 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'nı askıya alan Hindistan'dan yeni bir hamle geldi.

PAKİSTAN'A SU AKIŞINI DURDURDU

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynak, Hindistan'ın, Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'ndan Pakistan'a su akışını durdurduğunu belirtti.

Hindistan'ın Jhelum Nehri üzerindeki Kişanganga Barajı'ndan da su akışını kesmeyi planladığı öne sürüldü.

PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

VİZE HİZMETLERİ ASKIYA ALINDI

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ARASI TİCARET

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

  • Cammu Keşmir terör saldırısı
  • Hindistan-Pakistan su savaşı
  • Baglihar Barajı

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