Keşmir sınır hattında Pakistan ve Hindistan askerleri arasında çatışma çıktı
Dünyanın yakından takip ettiği ve Pakistan - Hindistan arasında gerilime neden olan Keşmir bölgesinde iki ülkenin askerleri arasında çatışma çıktı. Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, sınır hattındaki çatışmada 5 Hintli, 3 Pakistanlı asker öldü.
- star.com.tr
Pakistan Ordu Sözcüsü Asif Gafur, Hindistan arasında gerilime neden olan Keşmir bölgesinde iki ülkenin askerleri arasında çatışma çıktığını duyurdu. Gafur, sınır hattındaki çatışmada 5 Hintli, 3 Pakistanlı askerin öldüğünü belirtti.
Gafur açıklamasında, ''3 Pakistanlı asker şehadeti kucakladı. Pakistan ordusu ateşe etkili bir cevap verdi. 5'i öldürülürken çok sayıda Hintli asker yaralandı.'' dedi.
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