Keşmir sınır hattında Pakistan ve Hindistan askerleri arasında çatışma çıktı Dünyanın yakından takip ettiği ve Pakistan - Hindistan arasında gerilime neden olan Keşmir bölgesinde iki ülkenin askerleri arasında çatışma çıktı. Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, sınır hattındaki çatışmada 5 Hintli, 3 Pakistanlı asker öldü.