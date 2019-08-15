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Keşmir sınır hattında Pakistan ve Hindistan askerleri arasında çatışma çıktı

Dünyanın yakından takip ettiği ve Pakistan - Hindistan arasında gerilime neden olan Keşmir bölgesinde iki ülkenin askerleri arasında çatışma çıktı. Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, sınır hattındaki çatışmada 5 Hintli, 3 Pakistanlı asker öldü.

  • star.com.tr
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Pakistan Ordu Sözcüsü Asif Gafur, Hindistan arasında gerilime neden olan Keşmir bölgesinde iki ülkenin askerleri arasında çatışma çıktığını duyurdu. Gafur, sınır hattındaki çatışmada 5 Hintli, 3 Pakistanlı askerin öldüğünü belirtti.

Gafur açıklamasında, ''3 Pakistanlı asker şehadeti kucakladı. Pakistan ordusu ateşe etkili bir cevap verdi. 5'i öldürülürken çok sayıda Hintli asker yaralandı.'' dedi.

 

 

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