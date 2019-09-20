Keşmir sorunu çözülene kadar Delhi ile görüşme yok

Han’ın, ABD’nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılacağı ve buradaki konuşmasında Cammu Keşmir’deki insan hakları ihlallerine değineceği bildirildi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin gelecek hafta yapacağı ABD seyahati için Pakistan hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan 370’inci maddesini 5 Ağustos’ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir’i iki birlik toprağına ayırmıştı. Kararın ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir’de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.