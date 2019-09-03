Keşmir zindana döndü 

Özel statüsünü kaldırarak çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir’i Hindulaştırma projesi için düğmeye basan Hindistan’ın bölgedeki zulüm uygulamaları sürüyor. Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir’in Başbakanı Raja Faruk Haydar Han, Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasının ardından bölgenin ‘dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştüğünü bildirdi.

TAŞ DEVRİ YAŞANIYOR

Açıklama yapan Han Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırıldıktan sonra başlattığı sokağa çıkma yasağı, telefon hatları ve internetin kesilmesi gibi önlemler dolayısıyla hayatın durma noktasını geldiğini aktardı ve “29 gündür ilaç ve gıda ürünlerine erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Kısıtlamalar nedeniyle Cammu Keşmir adeta ‘taş devrine’ döndü” dedi. Keşmir’deki 4 ila 6 bin gencin yakalanıp Hint hapishanelerine gönderildiğine ve bu kişilerin yakınlarının kendilerinden haber alamadığına dikkat çeken Han, “Keşmir’de büyük bir insan hakları ihlali yaşanıyor. Bu, insanlığa karşı işlenen bir suç” ifadelerini kulandı.

SINIRDAN ATEŞ AÇILIYOR

Pakistan’a bağlı Azad Keşmir bölgesinin de Hindistan tarafından düzenli olarak bombalandığını belirten Han, “Sınıra yakın bölgelerde yaşayan on binlerin hayatı tehlikede. Hint keskin nişancıları özellikle sivilleri hedef alıyor” diye konuştu. Han, Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir’in özel statülü yapısını ortadan kaldırması ile bölgede yoğun bir göç ve demografik değişim yaşanabileceğinin altını çizerek, bunun Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu Keşmir’de tersine durum yaratabileceği endişesini dile getirdi.

MODİ HİTLER’İN İZİNDE

Başbakan Han ayrıca, “Biz Hindistan’a karşı değiliz çünkü komşularınızı değiştiremezsiniz. Biz, (Hindistan Başbakanı Narendra) Modi hükümetinin politikalarına karşıyız. Güney Asya’da yeni bir Hitler doğdu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi İkinci Dünya Savaşını başlatan ve 60 milyon insanın yaşamına mal olan Hitler’in izinden gidiyor” dedi.