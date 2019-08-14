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Keşmir’de bayram zulme dönüştü

Hindistan’da aşırı milliyetçi Modi hükümetinin, çoğunluğu Müslüman olan Keşmir’i Hindulaştırma planı, bölge halkına zulme dönüştü. ‘Özel’ statüsü kaldırılan bölgede 9 gündür süren sıkıyönetim, Mübarek Kurban Bayramı’nı Keşmir Müslümanlarına zehir etti.

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Başbakan Narendra Modi hükümetinin Hindistan’ın çoğunluğu Müslüman olan tek özel yönetim bölgesi olan Cammu Keşmir’i Hidnulaştırm a planı hız kesmeden sürüyor. Anayasanın 370’inci maddesinde değişikliğe giderek Cammu Keşmir’i özel statüsünden kopararak ikiye bölen Modi hükümetinin askerleri, Müslümanlara kan kusturuyor. Bölgeye sevk edilen 8 bin asker ve 35 bin Hindu milis, Mübarek Kurban Bayramı’nda da kentte kuş uçurtmadı. Her köşe başında elinde tüfekleriyle beklemeyi sürdüren askerler, Müslümanların ibadetlerine de refakat ederek bayramı zulme çevirdi. 

BÜYÜK CAMİLER KAPALI 

Fiili sıkıyönetim koşullarına geçen bölgede ‘güvenlik sebebiyle uygulanan tedbirler’ 9’uncu gününe girdi. ANI haber sitesi sıkıyönetimin Hindistan’ın bağımsızlığının yıl dönümünde Perşembe günü kaldırılacağını öne sürdü. Özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir’de mübarek Kurban Bayramı’nda Müslümanların askerler eşlik etmeden camilere gitmesine ve ibadetlerini yerine getirmesine izin verilmezken, mobil ağların ve internet hattında da kesintinin sürdü. Haber kanalı NDTV de Keşmir’in başkenti Srinagar’daki büyük camilerin bayramda kapalı kaldığını bildirirken, Modi hükümeti küçük yerel camilerin ibadete açık olduğunu savundu. El Cezire’ye konuşan yerel halk ise bayramın kendileri için bir çileye dönüştüğünü savundu. 

BAYRAM DEĞİL YAS   

İsmini vermeyen bir Keşmirli, “Müslümanların beklediği iki gün var. Mübarek bayramlar. Kutsal olan bu dönem, bizim için Keşmir’de yas anlamına geliyor” dedi. 

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