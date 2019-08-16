Keşmir’de katliam ablukası
Hindistan özel statüsünü kaldırdığı Keşmir’in dünya ile irtibatını kopardı; internet ve tüm iletişim bağlantıları 11 gündür kesik. Keyfi tutuklamaların arttığı bölgeyle ilgili Pakistan, “Srebrenitsa benzeri etnik temizlik yaşanabilir” uyarısı yaptı.
Aşırı Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin ‘özel’ statüsünü kaldırarak ikiye böldüğü Hindistan’ın çoğunlu Müslüman olan Cammu Keşmir bölgesinde, yerel halka yönelik zulüm sürüyor. 35 bin Hindu milis ve 8 bin askerin sevk edildiği bölgede sıkıyönetim şartları daha da ağırlaştı. Bölgede yaşayanların iletişim ve hareket özgürlüğünün kısıtlandığı Keşmir’de 11 gündür telefon ve internet bağlantısı yok. Yeni Delhi’den Keşmir’deki yakınlarına ulaşmayı deneyenler bir haftadan uzun süredir onlarla konuşamadıklarını söylerken, bölgede arama yapmak isteyenlerin devlet dairelerindeki kısıtlı telefonları kullanmak için saatlerce bekletildiği öğrenildi.
Hintli insan hakları aktivistleri, 9-13 Ağustos’ta Cammu Keşmir’in çeşitli bölgelerine ziyaretlerde karşılaştıkları ihlalleri “Kafesteki Keşmir” başlıklı bir raporla duyurdu.
ERKEKLER TOPLANIYOR
Hint güvenlik güçlerinin paniğe yol açmak amacıyla keyfi gözaltılar yaptığına işaret edilen raporda, “Ziyaret ettiğimiz her köyde, Keşmir’in başkenti Srinagar’ın merkezinde de asker ya da milis güçler tarafından keyfi alınıp götürülen ve yasa dışı gözaltında tutulan okul çağındaki çocuklar vardı. Yüzlerce erkek çocuğu, gece yarısı baskınlarında yataklarından kaldırılıp götürüldü” denildi. Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığına da dikkat çekilen raporda, “9 Ağustos’ta Srinagar yaklaşık 10 bin kişi protesto gösterisi düzenledi. Güvenlik güçleri plastik mermiyle müdahale etti” ifadelerine yer verildi. Raporu yazan aktivistlerden Hindistan Komünist Partisi üyesi Kavita Krishnan, insanların hastaneye bile gidemediğini söyledi.
‘SESSİZ KALMAYIN’
Bölgede artan tansiyona ilişkin açıklama yapan Pakistan Başbakanı İmran Han ise bir etnik temizlik riskiyle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. Twitter’dan bir mesaj paylaşan Han, “Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir’de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek?” ifadelerini kullandı.
Çin destekledi, BMGK toplanacak
Özel statüsünü kaldırarak Cammu Keşmir’de yaşayan Müslümanları Hindulaştırmak için düğmeye basan Modi hükümetinin katliam hazırlığı, uluslararası diplomasiyi harekete geçirdi. Pakistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1947 tarihli Keşmir’de sorunun halk oylamasıyla çözülmesine ilişkin kararını gündeme getirmesi üzerine, Çin devreye girdi. BMGK’nın daimi üyelerinden Pekin yönetimi, Konsey’den Keşmir konusunu bu hafta görüşmesini istedi. Çin’in talebine karşılık ise Fransa, BMGK’nın Keşmir sorunun gelecek hafta daha az resmi bir şekilde masaya yatırmasını talep etti.
Modi soykırımın şifresini verdi
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin bağımsızlık gününde hükümetinin Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasını skandal ifadelerle savundu. Ülkesinin İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 72. yıl dönümünde başkent Yeni Delhi’nin tarihi Mughal-era Red Fort bölgesinden halka seslenen Modi, ‘tek millet’ sistemini hayata geçireceğini söyledi. “Tek millet ve tek anayasa ruhu Hindistan’ın gurur yeniden canlanacak. Hindistan bundan guru duymalı” diyen Modi, ‘Savunma Kadrosu Şefi’ kumrunun hayata geçirileceğini ifade etti. Silahlı kuvvetlerin Hindistan’ın onuru olduğunu kaydeden Modi, yeni kurum sayesinde hava, kara ve deniz kuvvetlerinin tek elden idare edileceğini dile getirdi.
Kara Gün protestosu
Pakistan ve Azad Keşmir’de “Kara Gün” olarak adlandırılan Hindistan’ın Bağımsızlık Günü’nde protestolar düzenledi. Keşmir’in Pakistan’a bağlı bölümü Azad Keşmir’de başkent Muzaffarabad ve diğer şehirlerde toplanan binlerce Keşmirli, Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldıran Hindistan yönetimini protesto etti. Pakistan devlet televizyonu ise kamu binalarında bayrakların “Kara Gün” nedeniyle yarıya indirildiğini belirterek, bakanlar ve milletvekilleri başta olmak üzere birçok siyasetçi ve yöneticinin de Pakistan’ın farklı kentlerinde siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen protestolara katıldığını duyurdu. Geo News haber sitesine göre, ülkenin batısındaki Belucistan eyaletine bağlı Bolan bölgesinde yaşayan Hint asıllı bir topluluk da Yeni Delhi yönetimine karşı düzenlenen gösterilere katılarak Keşmirlilerle dayanışma gösterdi.
Sınırda çatışma: 8 ölü
Keşmir’i Hindulaştırma projesi için ilk adımı atan Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik silahlı çatışmaya dönüştü. Pakistan ordusu, Hindistan sınırındaki kontrol noktasında çıkan çatışmada 8 askerin öldüğünü bildirdi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asif Gafur, Twitter’dan yaptığı açıklamada karşılıklı ateş açıldığını ve hayatını kaybedenlerin 3’ünün Pakistan askeri, 5’inin de Hint askeri olduğunu söyledi. ANI haber ajansı Hindistan’ın 5 askeri öldüğü iddiasını yalanladığını aktardı.
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