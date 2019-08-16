Keşmir’de katliam ablukası

Aşırı Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin ‘özel’ statüsünü kaldırarak ikiye böldüğü Hindistan’ın çoğunlu Müslüman olan Cammu Keşmir bölgesinde, yerel halka yönelik zulüm sürüyor. 35 bin Hindu milis ve 8 bin askerin sevk edildiği bölgede sıkıyönetim şartları daha da ağırlaştı. Bölgede yaşayanların iletişim ve hareket özgürlüğünün kısıtlandığı Keşmir’de 11 gündür telefon ve internet bağlantısı yok. Yeni Delhi’den Keşmir’deki yakınlarına ulaşmayı deneyenler bir haftadan uzun süredir onlarla konuşamadıklarını söylerken, bölgede arama yapmak isteyenlerin devlet dairelerindeki kısıtlı telefonları kullanmak için saatlerce bekletildiği öğrenildi.

Hintli insan hakları aktivistleri, 9-13 Ağustos’ta Cammu Keşmir’in çeşitli bölgelerine ziyaretlerde karşılaştıkları ihlalleri “Kafesteki Keşmir” başlıklı bir raporla duyurdu.

ERKEKLER TOPLANIYOR

Hint güvenlik güçlerinin paniğe yol açmak amacıyla keyfi gözaltılar yaptığına işaret edilen raporda, “Ziyaret ettiğimiz her köyde, Keşmir’in başkenti Srinagar’ın merkezinde de asker ya da milis güçler tarafından keyfi alınıp götürülen ve yasa dışı gözaltında tutulan okul çağındaki çocuklar vardı. Yüzlerce erkek çocuğu, gece yarısı baskınlarında yataklarından kaldırılıp götürüldü” denildi. Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığına da dikkat çekilen raporda, “9 Ağustos’ta Srinagar yaklaşık 10 bin kişi protesto gösterisi düzenledi. Güvenlik güçleri plastik mermiyle müdahale etti” ifadelerine yer verildi. Raporu yazan aktivistlerden Hindistan Komünist Partisi üyesi Kavita Krishnan, insanların hastaneye bile gidemediğini söyledi.

‘SESSİZ KALMAYIN’

Bölgede artan tansiyona ilişkin açıklama yapan Pakistan Başbakanı İmran Han ise bir etnik temizlik riskiyle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. Twitter’dan bir mesaj paylaşan Han, “Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir’de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek?” ifadelerini kullandı.