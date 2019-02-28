Keşmir’de savaş provası

Dünyanın iki nükleer silaha sahip ülkesi Hindistan ile Pakistan, tartışmalı Keşmir bölgesinde karşı karşıya geldi. Hindistan’ın, 71 yıl sonra Pakistan topraklarında bombardıman gerçekleştirmesine İslamabad yönetiminin tepkisi çok sert oldu. Yeni Delhi’nin 14 Şubat’ta 40 askerini öldürmekten sorumlu tuttuğu Ceyş-i Muhammed örgütünün Pakistan tarafındaki kampına saldırı düzenlemek adına havalanan Hint jetleri, Pakistan ordusu tarafından vuruldu. Tarafların birbirini sınır ihlaliyle suçladığı krizde Hindistan, Pakistan ordusuna ait bir F-16’nın düşürdüğünü savunurken, düşen Hint uçaklarından birinin pilotu da İslamabad yönetimi tarafından rehin alındı.

HİNTLİ PİLOT REHİN

Pakistan topraklarındaki terör gruplarının saldırı ihbarı üzerine sınır ihlali yapan Hint jetlerine Pakistan ordusu karşılık verdi. İslamabad hükümeti iki Hint jetini, Yeni Delhi yönetimi ise Pakistan ordusuna ait bir F-16’yı düşürdüğünü öne sürdü. Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, “Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz ancak Hindistan’la savaşa doğru gitmek istemiyoruz. Bugünkü harekatta amaç savunmaydı, zafer istemiyoruz. Bu yüzden askeri olmayan hedefleri seçtik” dedi. Bir Hintli pilotu ele geçirdiklerini belirten Gafur, Yeni Delhi hükümetinin iddiasının aksine operasyonda herhangi bir F-16 kullanmadıklarını aktardı. Keşmir’in her iki ülkeye de bağlı olan bölgelerinde sivil yerleşim yerleri boşaltılırken, İslamabad yönetimi hava sahasını tüm uçuşlara kapatma kararı aldı. Taraflar karşılıklı olarak büyükelçileri dışişleri bakanlıklarına çağırarak gerilimin savaşa dönüşmemesi konusunda uyarıda bulundu.

DİYALOG TEKLİFİ

Yeni Delhi hükümeti adına ilk açıklamayı yapan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar, bir savaş uçağının vurulduğunu ve pilotun kayıp olduğunu doğruladı. Nükleer savaşa evrilmesinden endişe edilen krize en üst düzeyde müdahale geldi. Pakistan Başbakanı İmran Han, ulusa sesleniş programında Hindistan yönetimine çağrıda bulunarak, “Sizi bir kere daha diyaloğa davet ediyorum” dedi. Hindistan’a terör saldırılarını saldırıyı birlikte inceleme teklifi sunduklarını belirten Han, “İş birliği yapmak istedik ve hazırdık çünkü biz de geçmişte terörden çok çektik” diye konuştu. Hitnli mevkidaşı Narendra Modi’ye seslenen Han, “Hint yönetimine soruyorum: Sizin ve bizim elimizdeki silahlar dikkate alındığında, yanlış hesaplamaların altından kalkabilecek durumda mıyız? Tansiyon yükselmeye devam ederse ne olur? Oradan sonrası Başbakan Modi ve benim elimde değil. Sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmeliyiz” ifadelerini kullandı.