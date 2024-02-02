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Dünya

KF-21 savaş uçağında hırsızlık vakası! İki ülke arasında kriz çıkarak gelişme

Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı, geliştirilmekte olan KF-21 savaş uçağıyla ilgili teknik bilgileri çaldıklarından şüphelenilen Endonezyalı mühendisler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Mühendislere yurt dışına çıkış yasağı kondu.

IHA2 Şubat 2024 Cuma 11:02 - Güncelleme:
KF-21 savaş uçağında hırsızlık vakası! İki ülke arasında kriz çıkarak gelişme
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Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı, geliştirilmekte olan KF-21 savaş uçağıyla ilgili teknik bilgileri çaldıklarından şüphelenilen Endonezyalı mühendisler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Mühendislere yurt dışına çıkış yasağı kondu.

Güney Kore, Endonezya'nın da destek verdiği KF-21 savaş uçağının üretimine bu yıl başlamayı planlarken, projede "hırsızlık" krizi yaşanıyor. Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı'ndan (DAPA) yapılan açıklamada, KF-21 savaş uçağıyla ilgili teknik bilgileri çaldıklarından şüphelenilen Endonezyalı mühendisler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Proje ortaklarından olan Korea Aerospace Industries (KAI) şirketinde görevli mühendislerin uçakla ilgili teknik bilgileri bir usb belleğe sakladığından şüphelenildiği, isimleri açıklanmayan mühendislere yurt dışına çıkış yasağı konduğu öğrenildi. Güney Kore istihbarat teşkilatının da destek verdiği soruşturmada, depolanan verilerin stratejik bilgileri içerip içermediğine odaklanılacağı ifade edildi.

KF-21 programının küçük ortağı olan Endonezya, 8.8 trilyon Won (6,6 milyar dolar) geliştirme maliyetinin yalnızca yüzde 20'sinden sorumlu.

ÜRETİMİNE BU YIL BAŞLANMASI BEKLENİYOR

Güney Kore ve Endonezya ortaklığında Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri (ROKAF) ve Endonezya Hava Kuvvetleri (TNI) için geliştirilen çok amaçlı savaş uçağı KF-21'in üretimine bu yıl başlanması bekleniyor. Güney Kore, 2032'ye kadar 120 adet KF-21'i kendi hava kuvvetlerinde kullanıma sokmayı hedefliyor.

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