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Dünya

KFC Almanya, 'Kristal Gece' mesajı için özür diledi

Amerikan fast food zinciri Kentucky Fried Chicken'in (KFC) Almanya'da yayımladığı bir reklam mesajı tepkilere neden oldu.

AA11 Kasım 2022 Cuma 16:33 - Güncelleme:
KFC Almanya, 'Kristal Gece' mesajı için özür diledi
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KFC'nin telefon uygulamasından müşterilerine gönderdiği mesajda "Kristal Gece'yi anma gününde çıtır tavukla daha yumuşak peynirle kendinizi şımartın." ifadesi kullanıldı.

Mesajı alan müşteriler, KFC'ye sosyal medya üzerinden yoğun eleştiri yöneltti.

KFC de bunun üzerine ikinci bir mesajla, ilk mesajın teknik bir arıza nedeniyle gönderildiğini belirterek, müşterilerinden özür diledi.

Almanya'da, 9-10 Kasım 1938'de, Yahudilere ait işletmelerin, sinagogların ve diğer Yahudi kurumlarının ateşe verilmesi, Kristal Gece olarak niteleniyor.

  • KFC Almanya
  • Kentucky
  • Kristal Gece

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