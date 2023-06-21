KFOR, Kosova'da güvenliği sağlamaya devam ediyor

Gazeteciler, KFOR tarafından düzenlenen medya turu kapsamında, İsviçre ve Hırvatistan askerlerince helikopterle, İtalya askerlerince de karadan yapılan devriye faaliyetini ve söz konusu gücün ülkede yaşanabilecek olası gerginliğe müdahale kapasitesini gözlemledi.

KFOR'un, bünyesinde görevli 27 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 askeriyle olası bir gerginliğe hızlı şekilde müdahale etmeye hazır olduğu gözlendi.

Son yaşanan gerilimlerin ardından NATO'nun talebi üzerine "ihtiyat birliği" olarak Kosova'ya konuşlanan 65'inci Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığına Bağlı Komando Taburunun Komutanı Piyade Komando Binbaşı Fatih Perk, medya turu kapsamında gazetecilere açıklamada bulundu.

Perk, yaklaşık 3 yıldır yurt içi faaliyetlerinin yanında bu göreve de hazırlandıklarını söyledi.

Görev tebliğ edildikten sonra hızlı şekilde Kosova'daki faaliyetlerine başladıklarını aktaran Perk, "Buradaki görevimiz her tarafa, kesime, unsura eşit şekilde davranarak, bölgedeki barış ve huzur ortamının korunması için faaliyetlerimizi icra etmek." ifadesini kullandı.

29 Mayıs'ta Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da meydana gelen ve 30 KFOR askerinin yaralanmasıyla sonuçlanan gerginlikte görev yapan İtalyan birliğin komutanı David Anglese, KFOR askerlerinin özverisi sayesinde çok daha ağır çatışmalar doğurabilecek gerginliği engellemeyi başardıklarını bildirdi.

Öte yandan, Kosovalı Sırpların ülkenin kuzeyindeki 4 belediye binasının önünde bekleyişi sürüyor.

- KOSOVA İLE SIRBİSTAN ARASINDA DEVAM EDEN GERGİNLİK

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Polis, 13 Haziran'da KFOR unsurlarına ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunmuştu.

Tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.