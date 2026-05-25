Kıbrıs Rum Kesimi'nde seçim tamamlandı... Irkçı söylemler sandığa yansıdı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Temsilciler Meclisi seçimleri tamamlandı ve gayriresmi sonuçlar siyasi arenada ciddi sürprizlere sahne oldu. Aşırı sağcı ELAM'ın milletvekili sayısını ikiye katlaması ve iki yeni partinin meclise girmesi, Kıbrıs siyasetinde dengeleri yeniden şekillendirdi. Seçim barajını aşamayan partilerin liderleri ise ağır bir yenilgiyle yüzleşti.

DİSİ BİRİNCİLİĞİNİ KORUDU, AKEL DÜŞÜŞÜ DURDURDU

GKRY Hükümeti'nin resmi sitesinden ilan edilen gayriresmi sonuçlara göre, seçime katılım oranı yüzde 66,9 oranında gerçekleşti.

569 bin 182 kayıtlı seçmenin bulunduğu GKRY'nde, Temsilciler Meclisi seçimde 380 bin 851 kişi Temsilciler Meclisi'ndeki 56 sandalye için oy kullandı.

Gayriresmi sonuçlara göre, 2021'deki seçimlerinde galibi merkez sağ Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) yüzde 27,1 oy oranıyla seçimleri ilk sırada tamamladı. DİSİ Temsilciler Meclisi'ndeki 17 olan sandalye sayısını korudu.

İsrail karşıtı aşırı solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin AKEL de yüzde 23,9 oranında oy alarak, geçen seçimdeki 15 olan sandalye sayısını muhafaza etti.

ELAM SANDALYE SAYISINI 4'TEN 8'E ÇIKARDI

Seçimin sürprizini aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) yüzde 10,9 oy oranıyla 8 milletvekilliği kazanarak sandalye sayısını 4'ten 8'e çıkardı.

ELAM Cephesi, Kıbrıs'ta federasyona karşı çıkarak Ada'nın tamamen Yunanistan'a bağlanmasını istiyor.

ALMA VE FİDİAS'IN PARTİSİ MECLİSE İLK KEZ GİRDİ

Yeni kurulan ve ilk defa seçime katılan Alma Partisi yüzde 5,8 oy oranıyla meclise 4 milletvekili gönderirken, sosyal medya fenomeni, İsrail karşıtlığıyla bilinen Fidias Panayiotou liderliğindeki "Doğrudan Demokrasi Kıbrıs" da yüzde 5,4 oy alarak, Temsilciler Meclisi'nde 4 milletvekilliği kazandı.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'e yakın DİSİ dışındaki merkez partiler oy kaybına uğradı. Demokrat Parti (DİKO), yüzde 10 oy oranıyla 1 sandalye kaybederek, meclisteki sandalye sayısını 8'e düşürdü.

Sosyal Demokrasi Hareketi (EDEK) ile Demokratik Cephe (DİPA) yüzde 3,2 seviyelerinde kalarak 3,6'lık seçim barajını geçemedikleri için meclise milletvekili gönderemediler.

Başkanlık sistemiyle yönetilen GKRY'de meclis seçimleri bir sonraki başkanlık seçimlerinin ön verisi olarak kabul ediliyor.

HRİSTODULİDİS İŞBİRLİĞİ MESAJI VERDİ, EDEK LİDERİ İSTİFA ETTİ

Rum Lider Nikos Hristodulidis ilk kez seçimlere katılarak meclise girmeye hak kazanan Alma Partisi ile "Doğrudan Demokrasi Kıbrıs" ile işbirliği mesajı verdi.

DİSİ Genel Başkanı Anita Dimitriu, yeni meclise yine partisinin liderlik edeceğini belirtti.

AKEL Genel Sekreteri (Genel Başkanı) Stefanos Stefanu seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında yıllardan beri yaşadıkları düşüşe son verdiklerini kaydetti.

Aşırı sağcı ve ırkçı ELAM Cephesi Lideri Christos Christou ise "ELAM en büyük ve en önemli zaferi elde etti." ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrasi Hareketi (EDEK) Genel Başkanı Nikos Anastasiou'nun seçimlerde meclise girememelerinin sorumluğunu alarak istifa ettiği bildirildi.