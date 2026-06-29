Kıbrıs Türkleri'nin arazisine çöktüler! Rum yargısından ''soykırımcı usulü'' gasp

Rum yargısı, Kıbrıslı Türklere ait Baf Havalimanı ile Andreas Papandreu Hava Üssü'nün de bulunduğu 125 dönümlük arazi davasını reddetti, 41 milyon euroluk tazminat talebinin üzerine yattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İstinaf Mahkemesi, Kıbrıs Türkleri'ne ait Pafos (Baf) bölgesinde yer alan ve havaalanı ile askeri tesislerin bulunduğu 125 dönümlük geniş bir araziye ilişkin 41 milyon avroluk tazminat talebini reddetti. Başvuru sahiplerinin 2022 yılında Pafos Bölge Mahkemesi'nde açtığı dava, ilk aşamada reddedildi. Bunun üzerine dosya temyize taşındı. Dava konusu arazinin Pafos Uluslararası Havalimanı, Andreas Papandreou Hava Üssü, konut alanları ve tarım arazilerini kapsadığı belirtildi. Temyiz Mahkemesi, 25 Haziran'da verdiği kararla alt mahkemenin kararını onaylayarak arazinin yönetiminin yasal olduğunun ileri sürdü.

KENDİ İSTEKLERİYLE GİTMİŞLER!

3 gerekçeyle davayı reddeden Rum yargısı, mülkiyetin yönetimine yapılan müdahalelerin hukuka aykırı sayılamayacağı, hak ihlallerinin somut ve yeterli delillerle ortaya konulamadığını ileri sürdü. Mahkeme 1974 Barış Harekatı sonrasında ilan edilen olağanüstü halin devam ettiği öne sürülerek vasiliğin ilgili yasa hükümlerinden kaynaklanan yetkileri çerçevesinde yapılan müdahalelerin yasal olduğunu savundu. Rum yargısı ayrıca, davacıların 1974 yılında Güney Kıbrıs'taki mallarından zorla çıkarıldıkları yönündeki savunmayı da reddetti. Açıklamada, "1974'te yer değiştirmenin herkes için zorunlu olmadığı, her vatandaşın kendi tercihine bağlı olduğu bir düzenleme vardı" iddiasında bulunuldu. Ayrıca bazı Kıbrıslı Türklerin 1974 sonrasında Rum yönetiminin kontrolündeki bölgelerde kalmaya devam ettiği, bu kişilerin ikamet yerlerini terk etmeye zorlanmadığı ileri sürüldü.

MASRAFLARI DA ÖDETTİLER

Mahkeme, davayı kaybeden davacı Kıbrıs Türkleri'ne mahkeme masraflarını da yükledi. Öte yandan KKTC'de kurulan komisyon, Kıbrıslı Rumların mülklerinin iadesi, tazminat ve toprak takası başvurularını ele almış, 8 bin 670 başvurudan 3 bin 288'ini sonuçlandırmıştı. Toplam 662 milyon 933 bin 62 sterlinin üzerinde tazminata karar vermişti.

NE TOPRAK NE DE HAKKIMIZI VERİRİZ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, son günlerde Rum basınında yer alan Ada'da çözüm planlarına tepki gösterdi. "Bizim için artık federasyon defteri kapanmıştır" diyen Başbakan Üstel, "Artık ülkede iki devlet esasına göre çözüm olabilir" mesajını verdi. Bu çerçevenin dışına çıkılması halinde Kıbrıs Türk halkının hiçbir anlaşmaya 'evet' demeyeceğini kaydeden Üstel, "Bizim tek bir kırmızı çizgimiz vardır. Bu ülkedeki garantör ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü dışında hiçbir anlaşmaya imza koymayız ve koymayacağız" şeklinde konuştu. Toprak iddialarına net cevap veren Üstel, "Biz hudutlarımız dışında bir çakıl taşı dahi Rum'a vermeyiz. Ne toprak veriyoruz, ne vatanımızdan vazgeçiyoruz, ne devletimizden ne de bayrağımızdan vazgeçeriz. Rum tarafı önümüzdeki dönemde kendi seçimleri olduğu için bu söylemleri seçimlerine dönük bir hazırlık olarak ortaya koyuyor. BM Genel Sekreteri'nin planı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.