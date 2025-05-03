Kıbrıs'ta oyun bozuldu! Türkiye çizgiyi çekti: İzin vermeyeceğiz

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lefkoşa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarıyla KKTC'ye gitti.

Güler, Lefkoşa'da, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Kışladaki faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Güler, daha sonra Mehmetçiğe hitap etti.

Bakan Güler, TEKNOFEST vesilesiyle kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan ve 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, her geçen gün risk ve tehditlerin arttığı hassas bir süreçten geçildiğine dikkati çeken Güler, "Jeopolitik ehemmiyeti yüksek bir coğrafyada bulunan ülkemizin bu kritik süreçte çok yönlü tehdit ve tehlikelere karşı daima güçlü ve uyanık bulunması bir zorunluluk arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Güler, Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye'nin bekası ile milletin güvenliği ve huzuru için en kapsamlı ve etkin faaliyetlerin yürütüldüğünü bildirdi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini belirten Güler, "Terör örgütü, bu operasyonlar neticesinde fesih ve silah bırakma seviyesine getirilmiş durumdadır. Operasyonlarımızla eş zamanlı olarak hudutlarımızın emniyetini de en yoğun ve en üstün tedbirlerle sağlarken Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de tereddütsüz ve tavizsiz koruyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "KIBRISLI SOYDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ HER ZAMAN ÖNCELİKLİDİR"

Bakan Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın, tarihi hak ve çıkarların korunmasına yönelik kararlı tavrı açıkça ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Kıbrıslı soydaşlarımızın güvenliği ve huzuru bizler için her zaman önceliklidir." ifadesini kullandı.

Yaşar Güler, stratejik konumu da göz önünde bulundurulduğunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adadaki varlığının yalnızca Kıbrıs'ın değil, bölgenin genel güvenliği ve istikrarı açısından da kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

"Özellikle enerji kaynaklarının keşfiyle birlikte çeşitli aktörlerin Kıbrıs'ın güneyinde siyasi, askeri ve ekonomik faaliyetlerini artırmaya çalıştığı, Rum tarafına yönelik tek taraflı desteklerin yoğunlaştığı açıkça görülmektedir." ifadesini kullanan Güler, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, bazı üçüncü tarafların Rum kesimiyle gerçekleştirdiği tek taraflı anlaşmaları, gerçekleştirilen askeri tatbikatları, yürütülmeye çalışılan enerji projelerini ve Rum tarafının bazı konjonktürel gelişmelerden hareketle çeşitli şekillerde rol kapma çabalarını dikkatle takip ediyoruz. Tüm bunlara karşı ülkemizin hak ve menfaatlerini zedelemeye dönük her türlü girişime karşı gerekli önlemleri büyük bir kararlılıkla alıyoruz. Şu husus asla unutulmamalıdır ki Türkiye, herhangi bir oldu bittiye kesinlikle izin vermeyecektir. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki uluslararası meşruiyeti haiz ve garantör ülke sıfatıyla olan Ada'daki askeri varlığımız hem Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğinin hem de Doğu Akdeniz'deki stratejik dengelerin teminatıdır."

- "TÜRKİYE, SAHİP OLDUĞU TÜM HAKLARI KARARLILIKLA KULLANACAK"

Bakan Güler, Türkiye'nin tarih boyunca Akdeniz'e yön veren hakim güçlerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye, bugün de bu coğrafyada tarihi sorumluluğunu sürdürecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve kendi çıkarlarının korunması için uluslararası hukuka bağlı olarak sahip olduğu tüm hakları kararlılıkla kullanacaktır." dedi.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teyit etmeyen hiçbir çözüm formülünün asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Güler, bu kapsamda makul ve mantıklı şekilde çözüme yönelinmesi gerektiğini belirtti.

Güler, "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik, barış ve istikrar için Ada'da bulunmaya ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

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