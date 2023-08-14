Kıbrıs'ta Rumlar tarafından şehit edilen gazeteci Adem Yavuz, saldırıya uğradığı yerde anıldı

Tören, Adem Yavuz ile meslektaşları Ergin Konuksever ve Cengiz Kapkın'ın bindikleri sivil aracın 14 Ağustos 1974'te Rumların saldırısına uğradığı Küçük Kaymaklı'nın bugün Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat'ta kalan bölümünde yapıldı.

Törene katılanlar, gruplar halinde BM görevlileri eşliğinde Yeşil Hat'ta geçerek aynı tarihte ve noktada saldırıya uğrayan başka bir sivil aracın kalıntısına şehit gazeteci Yavuz ve diğer sivil şehitler anısına çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Şehit gazeteci Yavuz'un vurularak rehin alınmasından önce aynı bölgede Rumların saldırısına uğrayan diğer araçta bulunan Hüseyin Kiracıoğulları da törene katıldı.

Kiracıoğulları, gazeteci Adem Yavuz'dan önce bindiği aracın Rumların saldırısına uğradığını ve ağır yaralı kurtulduğunu söyledi.

Yeşil Hat'ta 49 yıldır kalıntısı duran araçtan kurtulmayı başardığı için mutlu olduğunu dile getiren Kiracıoğulları, "Adem Yavuz ve gazetecileri taşıyan araç, bizden sonra saldırıya uğramış. Orada gördüğünüz kapısı açık arabada ben vardım. Yıllar sonra tekrar görme fırsatım oldu." ifadelerini kullandı.

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasını takip eden gazeteci Adem Yavuz, görsel materyalleri göndermek için meslektaşı Ergin Konuksever ve Cengiz Kapkın ile Serdarlı'dan Lefkoşa'ya giderken bindikleri araç, 14 Ağustos 1974'te Rumların saldırısına uğramış, hafif yaralanan Yavuz ve Konuksever ile Kapkın rehin alınmıştı.

Daha sonra Yavuz, kaldırıldığı hastanenin bahçesinde Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) askerlerinin karnına yakın mesafeden ateş etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Baskılar sonucu ağır yaralı olarak iade edilen Adem Yavuz, tedavi gördüğü Adana'da 26 Ağustos 1974'te yaşamını yitirmişti.