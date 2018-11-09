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Kıbrıs'taki Derinya ve Aplıç sınır kapıları 12 Kasım'da açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemler kapsamında açılması planlanan Derinya ve Aplıç kapılarının daha önce varılan mutabakata uygun olarak 12 Kasım'da açılacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Barış Burcu, Derinya ve Aplıç kapılarının daha önce varılan mutabakata uygun olarak 12 Kasım'da açılmaya hazır hale getirildiğini belirtti. 

Sınır kapılarının açılmasına ilişkin Kıbrıs Türk tarafının üzerine düşen her türlü yükümlülüğü yerine getirdiğini vurgulayan Burcu, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Derinya kapısıyla ilgili olarak, Kıbrıs'taki BM yetkilileriyle konuştuğu hususlar çerçevesinde gerekli adımlar atılmış ve tümü tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Burcu, her iki kapının da karşılıklı açılmasının Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları için olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirterek, yeni kapıların her iki toplum için de hayırlı olmasını diledi. 

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerinde Mayıs 2015'te güven artırıcı önlemler kapsamında vardıkları mutabakat çerçevesinde Gazimağusa kentindeki Derinya ve Lefke kentindeki Aplıç sınır kapılarının açılmasını kararlaştırmıştı.

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