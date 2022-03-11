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Dünya

Kiev Müzesi'nde sergilenen demir kirpiler yeniden başkentin sokaklarına yerleştirildi

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi tanklarına karşı Kiev'in savunulması için kullanılan ve bir müzede sergilenen tanksavar demir kirpiler, Rus güçlerinin kente olası girişine karşı yeniden başkent sokaklarına konuşlandırıldı.

AA11 Mart 2022 Cuma 14:11 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 14:11
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Ukrayna yönetimi, Rus güçlerinin olası saldırısı nedeniyle başkent Kiev'in savunulması için ellerindeki tüm malzemeleri kullanmaya çalışıyor.

Kiev'e giden ana yolların yanı sıra kentteki hemen hemen her sokakta alınan olağanüstü önlemler dikkati çekiyor.

Ukraynalılar bulabildikleri her malzemeyle olası saldırılarda Rus zırhlıları ve tanklarını engellemek için yollara barikatlar kurdu.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi tanklarını engellemek için kullanılan ve Kiev Müzesi'nde sergilenen demir kirpiler yeniden başkentin sokaklarına yerleştirildi.

Nazilere karşı kullanılan bu anti tank kirpileriyle Kiev'e girmeleri halinde bu kez de Rus tankları ve zırhlıları engellenmeye çalışılacak.

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