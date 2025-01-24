Kiev: Ukrayna olmadan barış müzakereleri yapılamaz

Yermak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'yle Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Ukrayna olmadan görüşmeler yapmak istediğini savundu.

Ukrayna olmadan bu tür müzakerelerin yapılmasının imkansız olduğunu vurgulayan Yermak, "Putin, ABD ile müzakere fikrini geliştirmeye çalışıyor ama bir şartı var. Avrupa'nın kaderini Avrupa olmadan müzakere etmek istiyor. Ukrayna olmadan Ukrayna'dan bahsetmeye çalışıyor. Böyle bir şey olmayacak." ifadelerini kullandı.

Yermak, Putin'in gerçekliklerle yüzleşmesi gerektiğini belirterek, "Çağdaş dünyada işler böyle yürümüyor." değerlendirmesinde bulundu.