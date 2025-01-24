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Dünya

Kiev: Ukrayna olmadan barış müzakereleri yapılamaz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik yapılacak olası görüşmelerin, ülkesi katılmadan yapılmasının mümkün olmayacağını söyledi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 21:16 - Güncelleme:
Kiev: Ukrayna olmadan barış müzakereleri yapılamaz
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Yermak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'yle Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Ukrayna olmadan görüşmeler yapmak istediğini savundu.

"BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK"

Ukrayna olmadan bu tür müzakerelerin yapılmasının imkansız olduğunu vurgulayan Yermak, "Putin, ABD ile müzakere fikrini geliştirmeye çalışıyor ama bir şartı var. Avrupa'nın kaderini Avrupa olmadan müzakere etmek istiyor. Ukrayna olmadan Ukrayna'dan bahsetmeye çalışıyor. Böyle bir şey olmayacak." ifadelerini kullandı.

Yermak, Putin'in gerçekliklerle yüzleşmesi gerektiğini belirterek, "Çağdaş dünyada işler böyle yürümüyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • Rusya-Ukrayna savaşı
  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Andriy Yermak

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