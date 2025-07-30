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Dünya

Kiev-Washintgton hattında silah anlaşmasında ilk adım: Zelenski anlaşmayı duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile silah tedariki anlaşmalarının temel ilkelerinde mutabakata vardıklarını açıkladı. Zelenski konuşmalarında 'Bu adım, hem ülkemizi hem de müttefiklerimizi ve ortaklarımızı güçlendirecektir.' ifadelerini kullandı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 23:26 - Güncelleme:
Kiev-Washintgton hattında silah anlaşmasında ilk adım: Zelenski anlaşmayı duyurdu
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Zelenski, paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna ordusunda daha fazla genç vatandaşın sözleşmeli asker olarak görev yapması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahların tedariki için çalışmalar yürüttüklerini belirten Zelenskiy, bu konuda Savunma Bakanı Denis Şmigal'in müttefiklerle görüşmeleri sürdürdüğünü ifade etti.

Silah tedariki konusunda ABD ile yapılacak anlaşmalara ilişkin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Zelenski, "Bugün ayrıca ABD ile silah anlaşmalarının temel ilkeleri konusunda mutabakata vardım." bilgisini paylaştı.

"HEM ÜLKEMİZİ HEM MÜTTEFİKLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEK BİR ADIM"

Konuya dair daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü anımsatan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Geniş kapsamlı anlaşmalar hakkında Başkan Trump ile görüştüm ve bunları hayata geçirebileceğimize inanıyorum. Bu adım, hem ülkemizi hem de müttefiklerimizi ve ortaklarımızı güçlendirecektir."

Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenskiy, "Rusya'yı barışa zorlamak için şimdi harekete geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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