İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2021 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3971
  • EURO
    9,0115
  • ALTIN
    441.947
  • BIST100
    1538.05
Dünya

Kiev'de Birlik Günü kutlandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Birlik Günü kutlandı. Törene Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de katıldı.

AA22 Ocak 2021 Cuma 12:24 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 12:24
ABONE OL

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 1919'da Ukrayna Halk Cumhuriyeti ile Batı Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin birleşmesinin kutlandığı Birlik Günü dolayısıyla resmi tören gerçekleştirildi.

Törene, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başbakan Denis Şmıgal, Parlamento Başkanı Dmitriy Razumkov ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak katıldı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, törende Ukrayna ulusal hareket liderlerinden Mihayl Huruşevskiy'nin anıtına çelenk bıraktı.

Ülkede 1999'dan beri resmi olarak kutlanan Birlik Günü'nde, 1919'da Ukrayna Halk Cumhuriyeti ile Batı Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin birleşmesi kutlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.