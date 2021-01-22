Kiev'de Birlik Günü kutlandı

AA 22 Ocak 2021 Cuma 12:24 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 12:24

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 1919'da Ukrayna Halk Cumhuriyeti ile Batı Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin birleşmesinin kutlandığı Birlik Günü dolayısıyla resmi tören gerçekleştirildi.

Törene, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başbakan Denis Şmıgal, Parlamento Başkanı Dmitriy Razumkov ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak katıldı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, törende Ukrayna ulusal hareket liderlerinden Mihayl Huruşevskiy'nin anıtına çelenk bıraktı.

Ülkede 1999'dan beri resmi olarak kutlanan Birlik Günü'nde, 1919'da Ukrayna Halk Cumhuriyeti ile Batı Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin birleşmesi kutlanıyor.