Kiev'de silahlı saldırı! 5 kişi hayatını kaybetti

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, kimliği belirsiz bir kişinin kentin Holosiyvskiy semtinde sokaktaki insanlara ateş açtığını belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de insanlara ateş açan kişiye yönelik polis özel kuvvetlerince operasyon yapıldığını aktardı.

Klimenko, "Kiev'deki silahlı saldırgan, gözaltına alındığı sırada etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Saldırı düzenleyen kişinin bir markete girerek bazı kişileri rehin aldığını aktaran Klimenko, saldırganın polis memurlarına da ateş açtığını kaydetti.

- "SALDIRIDA EN AZ 5 KİŞİ ÖLDÜ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna İçişleri Bakanı Klimenko'dan saldırıyla ilgili bilgi aldığını aktardı.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten Zelenski, "Halihazırda 5 kişinin öldüğü biliniyor. Akrabaları ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şu an itibarıyla yaralı 10 kişi hastaneye kaldırıldı." ifadesine yer verdi.

Zelenski, saldırganın rehin aldığı 4 kişinin de serbest bırakıldığını kaydetti.