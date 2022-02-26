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Dünya

Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağının başlama saati 22.00'den 17.00'ye çekildi.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 15:30 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 15:30
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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sokağa çıkma yasağının 17.00'de başlayacağını ve 08.00'de sona ereceğini duyurdu.

Sokağa çıkma yasağı süresince sokakta tespit edilecek tüm sivillerin düşman keşif ve sabotaj gruplarının üyesi olarak kabul edileceği uyarısında bulunan Kliçko, sivil Kievlilerin durumu anlayışla karşılamasını ve evlerinden çıkmamalarını istedi.

Kliçko, Rus güçlerinin Kiev'e saldırılarının önlendiğini, kentin Ukrayna askerlerinin kontrolünde olduğunu vurgulayarak, şehirde düşmanın sabotaj gruplarının bulunduğuna dikkati çekti ve halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Düşmanın havadan saldıracağı uyarısında da bulunan Kliçko, zor olacağını fakat bu durumu atlatmaları gerektiğini ifade etti.

Rusya, Ukrayna'ya saldırı başlattığında başkent Kiev başta olmak üzere bazı şehirlerde saat 22.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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