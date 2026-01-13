İSTANBUL 5°C / 3°C
Dünya

Kiev'de üst düzey sarsıntı: Üç kritik isim istifa etti

Ukrayna Parlamentosunun, Savunma Bakanı Denis Şmigal, Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasil Malyuk'un istifa dilekçelerini onayladığı bildirildi.

13 Ocak 2026 Salı 16:55
Kiev'de üst düzey sarsıntı: Üç kritik isim istifa etti
Parlamentoya ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna Savunma Bakanı Şmigal ve Dijital Dönüşüm Bakanı Fedorov ile SBU Başkanı Malyuk'un parlamentoya sunulan istifa dilekçeleri için oylama yapıldı.

Oylamada, Şmigal'ın istifası 265, Fedorov'un istifasını 270, Malyuk'un istifa dilekçesi de 235 evet oyuyla kabul edildi.

ZELENSKİY, UKRAYNA HÜKÜMETİ VE GÜVENLİK BİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPTIĞINI DUYURMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 3 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'un savunma bakanı olacağını bildirmişti.

Savunma Bakanı Denis Şmigal'in ise ekibinde kalacağını, kendisine önemli bir görevi üstlenmesini önerdiğini belirten Zelenskiy, "Değişikliklere yarın devam edeceğiz. Daha çok karar alınacak." ifadesini kullanmıştı.

İKİ BAKAN VE UKRAYNA GÜVENLİK SERVİSİ BAŞKANININ İSTİFALARINI ONAYLADI

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kirilo Budanov'u Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı olarak atayan Zelenskiy, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko'nun ise GUR Başkanı olarak atandığını duyurmuştu.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasil Malyuk ise 5 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini bildirmişti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Şmigal'in enerji bakanlığının başına getirilmesi için parlamentoda oylamalar yapılacak. Ayrıca SBU'ya bağlı "A" Özel Operasyonlar Merkezi Başkanı Yevgeni Khmara, SBU'nun geçici başkanı olacak.

