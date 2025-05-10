Kiev'deki 4'lü zirvede yer almadılar: Artık lider ülkeler grubunda değiliz

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda, 30 günlük tam ve koşulsuz bir ateşkesin aciliyeti yeniden vurgulandı ve Rusya'nın, (ABD) Başkan Donald Trump'ın yaptığı çağrıya olumlu yanıt vererek, Ukrayna'nın daha önce yaptığı gibi barış inşa etme niyetini somut biçimde ortaya koyması yönündeki beklenti dile getirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Görüşmeler sırasında, temmuz ayında İtalya'nın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları düzeyinde düzenlenecek Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik büyük destek konferansının önemi de yeniden teyit edildi." bilgisi verildi.

Öte yandan, Meloni'nin Ukrayna konusundaki bu toplantıya video bağlantı ile katılması muhalefetin tepkisini çekti.

Eski başbakanlardan ve muhalefetteki Italia Viva Partisinin lideri Matteo Renzi, X platformundan yaptığı paylaşımda, kendisinin başbakan olduğu 2016'da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sonrasında Avrupa'ya; Fransa, Almanya ve İtalya olarak liderlik yaptıklarına, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrasında yine bu üç ülkenin liderlerinin o dönem beraber Kiev'e gittiğine dikkati çekerek, "2025'te ise Fransa, Almanya ve Polonya, Avrupa'ya liderlik yapıyor. Meloni ile İtalya yolunu kaybetti: Artık lider ülkeler grubunda değiliz. Egemenlikçi siyaset anlayışı ülkeye zarar veriyor." eleştirisinde bulundu.