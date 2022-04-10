Kiev'den çekilen Rusya'dan sürpriz hamle! Tüm yetki ona verildi

Kiev kuşatmasını bitiren Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşmaya devam ederken Rus Lider Putin'den yeni bir hamle geldi. Putin sürpriz bir kararla Ukrayna savaşını yönetecek generalini değiştirdi.

RUSYA, UKRAYNA'DAKİ SAVAŞI KOMUTA EDECEK İSMİ DEĞİŞTİRDİ



Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırmış durumda. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında olduğu pek çok kritik bölgeden çekilen Rusya'dan savaşın kaderini tayin edecek bir hamle geldi. Putin, Ukrayna'daki savaşı komuta edecek ismi değiştirdi. CNN International'da yer alan habere göre, Putin, Ukrayna'daki savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov'a verdi.

SAVAŞ TEK BİR BÖLGEDE YOĞUNLAŞACAK



Aynı habere göre, Rusya'nın güney ordularını yöneten Dvornikov'un Rus güçlerinin Donbass'a yapacağı saldırıyı tam yetki ile yöneteceği iddiasına da yer verildi. Başka bir deyişle Dvornikov ile savaşın Donbass bölgesine kayması ve Rus generalin birden fazla cephede savaşmak yerine bu bölgeye yoğunlaşması bekleniyor. ABD'li ve Avrupalı yetkililerden alınan bilgilere dayandırılan haberde bunun Rus ordusunun koordinasyonunda yeni bir ivme getirebileceği belirtildi. CNN International'a konuşan Avrupalı yetkili bu adımın Rus ordusunun kötü gidişatını kanıtladığını belirtti ve yeni general ataması ile ilgili 'Bunun ne kadar etkili olduğunu göreceğiz' dedi.

