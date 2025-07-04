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Dünya

Kiev'e dron ve füze yağmuru: Rus güçleri gece boyunca saldırdı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'e 539 insansız hava aracı (İHA) ve 11 füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 10:13 - Güncelleme:
Kiev'e dron ve füze yağmuru: Rus güçleri gece boyunca saldırdı
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun farklı tiplerde 11 balistik ve seyir füzeleri ile 539 İHA'yla saldırdığı aktarılarak, "Saldırının ana yönü Ukrayna'nın başkenti Kiev'di." ifadesi yer aldı.

Hava kuvvetlerinin çalışması sonucu 2 füzenin imha edildiği bildiren açıklamada, 476 İHA'nın ise imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

KİEV'DE 23 KİŞİ YARALANDI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Telegram hesabından, Rus ordusunun başkente düzenlediği saldırıda 23 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kliçko, yaralılardan 14'ünün hastaneye kaldırıldığını ve 5 ambulansın da hasar gördüğünü ifade etti.

"BARIŞA ULAŞMAK İÇİN HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da X hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'e yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.

Sybiha, başkente yönelik yoğun saldırının düzenlendiğini belirterek, "Kiev'de tamamen korkunç ve uykusuz bir geceydi. Şimdiye kadarki en kötülerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün telefon görüşmesi yapıldığını anımsatan Sybiha, "Putin, Başkan Trump ile görüştükten hemen sonra bunu bilerek yapıyor. Beklemeye son. Putin, ABD'ye ve savaşın sona ermesi çağrısında bulunan herkese karşı tamamen duyarsız olduğunu açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sybiha, Rusya'ya yaptırımların artırılması ve Ukrayna'ya silah desteğinin sürdürülmesi çağrısında bulunarak, "Yanlış kararların verilmesi, saldırganı terörü tırmandırmaya teşvik edebilir. Dünyadaki her suçlu rejim artık Putin'in eylemlerini ve bunlara verilen tepkileri yakından izliyor. Barışı beklemeyi bırakın. Barışa ulaşmak için harekete geçin. Güç yoluyla barış." yorumunda bulundu.

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