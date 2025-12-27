İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kiev'e karadan, havadan ve denizden yoğun saldırı... Hipersonik füzeler peş peşe fırlatıldı
Dünya

Kiev'e karadan, havadan ve denizden yoğun saldırı... Hipersonik füzeler peş peşe fırlatıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik geceden beri hava saldırıları sürdürdüğünü, 2'si çocuk 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik 'terör' eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji unsurları ve askeri işletmelerin vurulduğu belirtildi. Açıklamada, saldırının hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla gerçekleştirildiği aktarıldı.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 14:35 - Güncelleme:
Kiev'e karadan, havadan ve denizden yoğun saldırı... Hipersonik füzeler peş peşe fırlatıldı
ABONE OL

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Kiev'e yönelik bu geceden beri hava saldırıları altında olduğunu belirtti.

Kentin farklı semtlerinin hedef alındığını kaydeden Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırıda 2'si çocuk, 22 kişinin yaralandığını aktardı.

Kliçko, Kiev'deki bazı müstakil evler ve yüksek katlı binalarda yangın çıktığına işaret ederek saldırı nedeniyle tramvay altyapısının da hasar gördüğünü vurguladı.

Kiev'in birçok noktasında arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Kliçko, "Başkente yönelik saldırılar sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kliçko, Kiev'in enerji altyapısının hasar gördüğünü aktararak şunları kaydetti:

"Düşmanın saldırıları sonucu kentin ısıtma ve elektrik tedarikinde kesintiler yaşanıyor. Bu nedenle, şu anda 2 bin 600'den fazla konut, 187 anaokulu, 138 okul ve 22 sosyal kurum ısıtmasız kaldı."

ZELENSKİY'DEN SALDIRIYA TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de aynı hesap üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya'nın geceden beri Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 500 insansız hava aracı (İHA) ve farklı tipten 40 füze fırlattığını aktaran Zelenskiy, "Ana hedef Kiev, enerji ve sivil altyapısıdır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için barış görüşmelerinin sürdüğünü anımsatarak Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savundu.

Rusya'nın, bu müzakerelere saldırı düzenleyerek yanıt verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Peki, ABD ve dünyanın savaşı sona erdirmek için yaptığı önerilere Rusya'nın cevabı nerede?" diye sordu.

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini belirterek, bugün ve yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa ve Kanada'nın liderleri ile görüşmeler yapacağını vurguladı.

ENERJİ VE ASKERİ UNSURLARA SALDIRI

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji unsurları ve askeri işletmeleri vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda bilgi paylaşıldı.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna ordusu için kullanılan enerji altyapı tesislerine ve askeri sanayi alanındaki işletmelere yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.