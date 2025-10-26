İSTANBUL 22°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kiev'e Rusya'dan kanlı saldırı: 3 ölü, 29 yaralı
Dünya

Kiev'e Rusya'dan kanlı saldırı: 3 ölü, 29 yaralı

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 29 kişi yaralandı.

AA26 Ekim 2025 Pazar 09:29 - Güncelleme:
Kiev'e Rusya'dan kanlı saldırı: 3 ölü, 29 yaralı
ABONE OL

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 6'sı çocuk 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların kente hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Kiev'in farklı semtlerinde apartmanların hasar gördüğünü aktaran Kliçko, bazı yerlerde yangınların çıktığını vurguladı.

Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı çocuk 29 kişinin de yaralandığını kaydetti.

  • Rus ordusu
  • Kieve saldırısı
  • Ukrayna olayı

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.