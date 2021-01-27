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Dünya

KİK'den Katar için istisna toplantısı

KİK Ticaret İşbirliği Komitesi, Katar'ın katılımıyla ilk istisnai toplantısını yaptı.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 19:17 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 19:17
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Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ticaret İşbirliği Komitesi, 41. KİK Zirvesi'nde alınan ticaret kararlarını görüşmek için Katar'ın da katılımıyla ilk istisnai toplantısını gerçekleştirdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, KİK ülkeleri arasındaki ortak ticaret konularının yanı sıra farklı birçok mesele ele alındı.

Haberde, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

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