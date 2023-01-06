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Dünya

Kilauea Yanardağı'nda patlama: Risk seviyesi kırmızıya yükseltildi

ABD'nin Hawaii takım adalarında yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Kilauea'da patlama meydana geldi.

IHA6 Ocak 2023 Cuma 12:01 - Güncelleme:
Kilauea Yanardağı'nda patlama: Risk seviyesi kırmızıya yükseltildi
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ABD'nin Hawaii takım adalarından Büyük Ada'nın güneyindeki Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı içerisinde yer alan 1247 metre yüksekliğe sahip Kilauea Yanardağı faaliyete geçti. Hawaii Yanardağ Gözlemevinden (HVO) yapılan açıklamada, yanardağın Halemaumau kraterinde patlama meydana geldiği belirtildi. Havacılık sektörüne yönelik risk seviyesinin turuncudan kırmızıya yükseltildiği aktarıldı. Patlamanın şu anda kraterle sınırlı olduğu, yerleşim yerleri için herhangi bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.

  • Kilauea Yanardağı
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