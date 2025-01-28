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Dünya

Kilauea Yanardağı'ndaki hareketlilik devam ediyor

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda geçen hafta başlayan hareketliliğin devam ettiği bildirildi.

AA28 Ocak 2025 Salı 16:59 - Güncelleme:
Kilauea Yanardağı'ndaki hareketlilik devam ediyor
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Hawaii Volkan Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'ta başlayan hareketliliğin artarak sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, aralıklarla hareketlenen ve lav atan yanardağın dün yerel saatle 13.30 sularında 7'nci kez 40 metreye kadar lav püskürttüğü ve gökyüzüne dumanların yükseldiği belirtildi.

Öte yandan, yetkililer, yanardağın da içinde bulunduğu ulusal parkta ziyaretçileri güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

  • Kilauea Yanardağı
  • Hawaiideki Volkan
  • Hareketlilik Devam Ediyor

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