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Dünya

Kilise lideri, çocuk istismarından hapis cezası aldı

La Luz del Mundo mega kilisesinin lideri Naason Joaquin Garcia, Los Angeles mahkemesinde 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

TRT Haber9 Haziran 2022 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
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53 yaşındaki Garcia, geçen hafta cemaatinden üç kıza cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu.

Guadalajara merkezli kilise La Luz del Mundo'nun (Dünyanın Işığı) lideri Naason Joaquin Garcia, reşit olmayan birini de içeren iki istismar suçunu kabul etti.

Garcia, birden fazla tecavüz, insan kaçakçılığı ve çocuk pornografisi dahil olmak üzere çocuklara yönelik 23 ağır cinsel suçtan yargılanıyordu.

Mahkeme kararı, müebbet hapis alması beklenen Garcia'nın diğer suçlardan beraat ettiği anlamına geliyor.

Garcia'ya destek veren kilise, Twitter'da desteğini yineleyen bir bildiri yayınlayarak, "Ona olan güvenimiz, dürüstlüğü, davranışı ve çalışması bozulmadan devam ediyor" dedi.

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